Un binomio fra due simboli del Made in Italy. Un rapporto fra eccellenze, Juventus e De Cecco, che è iniziato nel 2018 e continuerà ancora, per altre 2 stagioni, fino al 30 giugno 2022.



E’ infatti ufficiale il rinnovo della partnership fra il Club e il brand storico della pasta Made in Italy: un’eccellenza, quella di De Cecco, che proprio come Juventus ha radici profonde e storiche, se si pensa che già nel 1893 vinse la sua prima medaglia d’oro all’Esposizione Universale di Chicago.



Storia, presente e futuro: su queste basi si rinnova il rapporto con l'azienda abruzzese, che anche nelle prossime stagioni prevederà una stretta collaborazione con lo staff medico, oltre che con il cuoco della Prima Squadra, per portare sulla tavola dei campioni bianconeri la rigorosa qualità De Cecco. Ne è esempio l’ultimo nato in casa De Cecco, gli Spaghettoni Grandi n° 414, la variante più grande e corposa della famiglia degli spaghetti, ruvidi, tenaci e dalla straordinaria consistenza.



«Continuiamo con soddisfazione a lavorare insieme a De Cecco per le prossime due stagioni – le parole di Giorgio Ricci Chief Revenue Officer di Juventus – E’ una partnership, quella con De Cecco, che ha dato grandi soddisfazioni reciproche nelle scorse due stagioni e che proseguirà all’insegna della leadership, che entrambi i marchi, simbolo del Made in Italy nel mondo, rappresentano e vogliono mantenere nei loro rispettivi settori».



«Passione e Metodo sono gli ingredienti comuni della visione di Juventus e De Cecco - sottolinea Carlo Aquilano, Direttore Commerciale di De Cecco - ed è con questo spirito che siamo entusiasti di rinnovare il nostro impegno come Juventus official pasta. Il carattere e la determinazione uniti alla costante ricerca della qualità senza compromessi, accomunano i grandi team, in azienda e sul campo e rappresentano l’ispirazione di chi punta a traguardi ambiziosi.”