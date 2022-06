Ha rinnovato, Nicolò Turco. L'attaccante della Primavera ha firmato il prolungamento di contratto con la Juventus fino al 2025. Turco è cresciuto in maglia Juventus, è nato il 15 gennaio del 2004, dunque ha 18 anni.



Originario di Tortona, non lontano Torino, dopo un primo passaggio nelle giovanili del Genoa dal settembre 2018 ha iniziato il proprio percorso in bianconero. In questa stagione ha disputato 22 presenze in campionato Primavera, con sei gol e tre assist all'attivo. In Youth League ha invece siglato 3 reti in 6 gare. Il totale? 9 gol e 5 assist in 30 partite giocate.