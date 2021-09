Un progetto a lungo termine, un colpo con visione sul futuro. Il classe 2003, infatti, è stato preso dalla Juventus nel gennaio 2020 dal Velez e portato nell'Under 17.A soli 18 anni è uno dei prospetti migliori per il settore giovanile bianconero, uno di quelli già spessissimo aggregati alla Prima Squadra, tra allenamenti e partite, con anche un gol nel precampionato (contro il Cesena). Di luiapprezza le doti tecniche e ha già dichiarato: "Soulé già smaliziato per l'età che ha". In prospettiva, è uno di quelli che può fare il salto: la Juve ci punta e lo blinda con un lungo rinnovo.