Adesso è ufficiale: Alessandro Pio Riccio ha rinnovato fino al 30 giugno 2024. Il difensore è considerato uno dei principali prospetti del settore giovanile della Juventus. Nato e cresciuto a Napoli, è alla Juve sin dal 2016. Quest'anno ha collezonato 25 presenze in Serie C, condite anche da un gol in circa duemila minuti giocati.



E' un classe 2002 e aveva il contratto in scadenza a giugno. Può giocare sia difensore centrale - ruolo naturale - che esterno basso a destra, chiaramente in una difesa a quattro.