"Approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2021, chiuso con una perdita di € 209,5 milioni coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioniNominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2021/22 – 2023/24Approvata la proposta di aumento di capitale sociale in opzione fino a € 400 milioniIl Consiglio di Amministrazione ha confermato Andrea Agnelli, Presidente, e Pavel Nedved, Vice Presidente, e nominato Maurizio Arrivabene, Amministratore DelegatoTorino, 29 ottobre 2021 – L’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. riunitasi oggi, a Torino, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha deliberato sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare, inter alia, in ordine al conferimento dei poteri agli amministratori, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto in capo ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché alla nomina dei componenti dei comitati interni."