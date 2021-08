Filippo Ranocchia, dopo due importanti stagioni, lascia la Juventus. Il centrocampista classe 2001 si trasferisce, a titolo temporaneo per una stagione, al Vicenza dove ritroverà Alessandro Di Pardo.Questi sono stati per Ranocchia due anni di grande crescita, sotto il profilo tecnico, mentale e fisico. Al suo arrivo in bianconero nel settembre 2019, la sua intelligenza tattica gli ha permesso di mettersi subito in evidenza con l’Under 19 facendogli totalizzare ben 23 presenze, 5 reti e 1 assist tra Primavera 1, Coppa Italia Primavera e Youth League. Il 2019/20 è stato anche l’anno del suo esordio tra i professionisti con l’Under 23, in occasione della trasferta contro la Pro Patria.Nella passata stagione, invece, è arrivato il definitivo salto di categoria. Filippo è diventato, così, un giocatore della Juventus Under 23 giocando 32 partite, play-off promozione compresi, segnando 4 gol e fornendo 3 assist.Gol splendidi e tutti messi a segno con un suo marchio di fabbrica, il tiro dalla distanza, che ha messo in luce un’altra delle sue peculiarità: la facilità di calcio con entrambi i piedi, senza alcuna distinzione tra destro e sinistro.Ora, anche per lui, l’opportunità di misurarsi in un campionato complesso e formativo come la Serie B.In bocca al lupo, Filippo!