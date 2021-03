1









Il calciatore della Juventus Under 23 Filippo Ranocchia è guarito dal Covid e torna a disposizione del gruppo guidato da Lamberto Zauli. Questo il comunicato della società: "Filippo Ranocchia ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC di Vinovo". Il ritorno del centrocampista è una boccata d'ossigeno per l'Under 23 che nell'ultima partita contro la Pergolettese è apparsa decisamente in difficoltà.