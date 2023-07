Ora è ufficiale, per Filippoinizia una nuova esperienza all'Ecco il comunicato della, dal sito ufficiale: "Filippo Ranocchia si trasferisce all'Empoli, con la Juventus che detiene un'. Per il centrocampista classe 2001 si tratterà della seconda stagione consecutiva in Serie A dopo quella 2022/23, durante la quale ha militato con il Monza. Con il Monza ha collezionato 16 presenze, segnando un gol a San Siro contro il Milan. L'anno prima, invece, Filippo si era distinto con il Vicenza, in Serie B, dopo la crescita con l'Under 19 e l'Under 23 della Juve (ora Next Gen)".