Juve, le cifre della cessione di Ranocchia al Palermo. E il colpo Djalò

Inizia così il comunicato della Juventus, che continua: "Il centrocampista che in questa stagione era in prestito, ora risolto, all’Empoli - con cui ha disputato nove partite di campionato - lascia così la Juventus dopo aver disputato 17 gare con la squadra Primavera nella stagione 2019-2020, aver giocato da protagonista l’annata successiva con la Juventus Next Gen (31 presenze condite con quattro gol e tre assist) - aggregato più volte alla prima squadra, senza mai però riuscire a esordire prima di andare a giocare in prestito al Vicenza, al Monza e infine all’Empoli. Con i toscani in questa stagione, nove presenze e 477 minuti in campo in Serie A prima del passaggio alla squadra siciliana in piena corsa playoff in Serie B.Il difensore arriverà a Torino all'inizio della prossima settimana per fare le visite mediche e firmare il contratto: al Lille andranno 3,5 milioni di euro più bonus, la cifra che è servita per anticipare la concorrenza e in particolare l'Inter.