Aaron Ramsey concluderà la stagione con la maglia dei Glasgow Rangers. Il centrocampista si trasferisce infatti al club scozzese con la formula del prestito



Arrivato dall'Arsenal nel 2019, Ramsey sveste la maglia bianconera dopo 70 presenze, impreziosite da sei reti, di cui una messa a segno in Champions League, nella trasferta in casa della Lokomotiv Mosca, e cinque in campionato contro Verona, SPAL e Inter, Sassuolo e Sampdoria. La più importante, forse, è quella messa a segno contro l’Inter l'8 marzo 2020, in un Allianz Stadium per la prima volta vuoto a causa della pandemia. In quel match per altro, oltre al gol, Ramsey firmò anche l'assist per la splendida rete di Dybala che valse il definitivo 2-0.



Al termine di quel campionato la Juve vinse lo scudetto, che arricchisce il palrmares di Ramsey in bianconero, insieme alla Supercoppa e alla Coppa Italia conquistate nella scorsa stagione.



L' augurio per Aaron è che possa togliersi tante altre soddisfazioni nella sua nuova avventura.