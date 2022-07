Ufficiale la rescissione del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus.



In bocca al lupo, @aaronramsey! pic.twitter.com/LV6TPZhv4U — JuventusFC (@juventusfc) July 26, 2022

Ora è ufficiale. Aaronnon è più un giocatore della. Per il centrocampista gallese è arrivata lacon il club bianconero, al quale era legato dal 2019: per lui 69 presenze e 6 gol, nel mezzo anche una parentesi in prestito ai Rangers in Scozia, da gennaio a giugno scorso. Poco fortunata, in generale, la sua esperienza all'ombra della Mole, costellata anche da numerosi infortuni. Seguiranno a breve ulteriori dettagli. Qui di seguito il tweet della Juve.