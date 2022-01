9









Aaron Ramsey è guarito dal Covid. Come da comunicato ufficiale dalla Juve, il centrocampista gallese ha effettuato un tampone di controllo che ha dato esito negativo, pertanto non è più sottoposto al regime di isolamento. Il giocatore può quindi tornare a disposizione della squadra, sempre che per lui non si concretizzi prima un trasferimento, con il ritorno in Premier League che al momento sembra la strada più facilmente percorribile. Sul tavolo, ad oggi, ci sarebbe il sondaggio del Crystal Palace di Patrick Vieira, che si è fatto vivo nei giorni scorsi: ​la speranza di Arrivabene e Cherubini è quella di uno sviluppo rapido della trattativa, così da poter pianificare il mercato in entrata.