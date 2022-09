Adrientorna a lavorare in gruppo: il centrocampista francese sarà della partita, viaggia infatti verso un posto da titolare nel debutto dei bianconeri in Champions League. Ecco com'è andato l'allenamento di oggi.La Juve si è rimessa al lavoro dopo la partita di ieri a Firenze. Oggi la squadra si è ritrovata al mattino, per la consueta seduta post gara: recupero per chi è stato maggiormente sollecitato, campo per il resto del gruppo.Nel dettaglio, si è lavorato su esercitazioni tecniche con azioni veloci divisi per reparto, attacco e difesa, e poi sulla fase di non possesso con recupero e ripartenze.Domani la squadra si allena alle 11.15 alla Continassa, con diretta della prima parte dell’allenamento su Juventus Tv.Nel primo pomeriggio la partenza per Parigi dove, al Parco Dei Principi, è attesa la conferenza stampa dei bianconeri alle 18.45