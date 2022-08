Laproseguirà la sua partnership concome sponsor sulla manica della maglia da gioco. Questo il comunicato ufficiale:La Juve ha appena iniziato il cammino in una nuova stagione e, come nella scorsa, i bianconeri lo percorrono insieme aUn anno fa Bitget diventava il primodella storia bianconera, e la collaborazione si rinnova oggi, ispirata come sempre dalla ricerca dell’eccellenza, con la presenza di BitgetGiorgio, Chief Revenue Officer di Juventus, commenta:«La nostra partnership con Bitget è stata senza dubbio un. Bitget conferma il suo impegno ad essere accanto alla squadra, proprio sulla manica sinistra, vicino al cuore dei giocatori e dei tifosi. Siamo emozionati per questa collaborazione che continua, insieme ad un partner innovativo, che ci accompagnerà ancora una volta partita dopo partita».Il Managing Director di Bitget, Gracy Chen: «Siamodi essere Official Sleeve Partner di Juventus per la seconda stagione. Il percorso dello scorso anno è stato bello e gratificante, e ha permesso a Bitget di entrare nel mondo dello sport. Apprezziamo molto la reputazione e la grande popolarità della Juventus e siamo convinti che queste qualità continueranno ad aiutare Bitget a raggiungere audience sempre più grandi, per condividere nel mondo la nostra visione».