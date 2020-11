3









Emergenza totale per Andrea Pirlo. Nella seduta odierna di allenamento non si è visto Merih Demiral, e l'enigma è stato presto svelato. Come comunicato dalla Juventus attraverso un tweet, per il difensore turco arriva uno stop muscolare di circa dieci giorni. Salterà dunque Ferencvaros e Benevento, in bilico la sua presenza per il ritorno con la Dinamo Kiev.



IL COMUNICATO - "Demiral ​è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni".