Lo ufficializza il sito della Lega Calcio, che racconta il colpo a titolo definitivo della Juve: il fantasista olandese di origine marocchina arriva dal Psv per 5-6 milioni di euro. In seguito il classe 2002 si trasferirà in prestito alla Samp: operazione chiusa nonostante l'inserimento del Verona, che si è fatto avanti nelle ultime ore. Accordo in via di definizione tra la dirigenza bianconera e il club blucerchiato: parti vicinissime alla chiusura.