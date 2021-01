2









Abdoulaye Dabo è ufficialmente un giocatore della Juventus. Esterno ex Nantes, ha 19 anni e arriva in Italia dopo aver sorpreso tutti nella sua prima parte di carriera. Ha impressionato per quanto mostrato nelle Nazionali giovanili, salvo poi arrestare la sua vertiginosa crescita. Paragonato a Pogba e Kanté, da centrocampista è diventato un vero e proprio esterno.



Ecco il comunicato della Juve: "Abdoulaye Dabo è un nuovo giocatore dell'Under23. Classe 2001, arriva dal Nantes a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva al termine della stagione".