Un solo pomeriggio, tre ufficialità. La Juve fa segnare i primi colpi anche per il settore giovanile, dopo i due completati per la prima squadra (Rabiot e Pellegrini). Come comunicato dal sito ufficiale della Lega, la Juventus ha preso dall'Empoli Mirco Lipari - diritto di riscatto esercitato - e Tommaso Maressa, a titolo definitivo. Colpo anche dal Pescara, con l'arrivo dell'attaccante classe 2003 Leonardo Cerri. Arriva a parametro zero ed è tra i più promettenti sul panorama italiano.