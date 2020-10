Federico Chiesa si presenta alla Juve. Nonostante le molte partite già giocate, l'esterno ex Fiorentina non si è ancora raccontato nella conferenza stampa di presentazione ai tifosi bianconeri. Arrivato nell'ultimo giorno di mercato è costato 60 milioni di euro complessivi. Oggi, alle 15 e non più alle 14, sarà il momento della presentazione ufficiale di Federico Chiesa, come comunicato dal sito ufficiale bianconero: "La presentazione di Federico Chiesa è stata posticipata alle 15:00. Potrete seguire in diretta l’incontro con i giornalisti invitati nella nostra sezione Juventus Tv e LIVE su ilBiancoNero.com.