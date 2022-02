Mattia Perin è guarito dal Covid. Il portiere bianconero era risultato positivo nelle scorse settimane ed era stato messo prontamente in isolamento. Il giocatore, regolarmente vaccinato, si è dunque negativizzato e sarà a disposizione di Allegri per la prossima partita con l’Hellas Verona. La Juve torna in campo questa domenica alle 20.45, davanti al proprio pubblico dell’Allianz Stadium.



IL COMUNICATO - Mattia Perin ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19.



L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e si unirà alla squadra per l’allenamento di oggi.