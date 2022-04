Quattro settimane di recupero per Manuel Locatelli, che questa mattina ha svolto le visite mediche presso il centro sportivo della Juventus. Il centrocampista sarà fuori dunque per un mese intero a causa della lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro.



IL COMUNICATO - "Oggi Manuel Locatelli è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno confermato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimabili in circa quattro settimane".