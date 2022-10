Adesso è ufficiale:salterà i prossimi impegni della Juventus. Per il brasiliano si renderanno necessari almeno 20 giorni per il rientro in gruppo, salterà dunque i match con Empoli, Benfica, Lecce e Psg. Decisamente a rischio, salvo anticipi, pure la sfida contro l'Inter dello Stadium. Può rientrare tra Verona e Lazio, le ultime partite prima della sosta per il Mondiale."Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Bremer questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero".