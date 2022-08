Ora è ufficiale, Lucasaluta laper iniziare una nuova esperienza inall', compiendo dunque il percorso inverso rispetto all'ultimo acquisto bianconero Filip Kostic. Qui sotto il comunicato ufficiale del club."Sarà in Bundesliga la prossima esperienza calcistica di Luca Pellegrini. L’esterno romano, classe 1999, dopo l’ultima stagione disputata con i bianconeri, si trasferisce a titolo temporaneo all’Eintracht Francoforte, fino al 30 giugno 2023.Una stagione intensa, quella di Luca, che ha giocato 1115 minuti, 15 presenze da titolare. Con lui in campo la Juve ha vinto il 66.7% delle partite in Serie A, con una media di 1.7 gol segnati e 0.8 subiti. 54 i cross, 73 i palloni recuperati e 62 i duelli vinti per Luca, autore anche di un assist a Venezia lo scorso dicembre.Adesso si aprono per lui le porte del campionato tedesco: in bocca al lupo, Luca!".