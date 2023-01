Luca Pellegrini proseguirà la stagione nelle fila della Lazio. Il giocatore, di proprietà della Juventus dal 2019, ha disputato la scorsa stagione nelle fila della Juventus per poi trasferirsi, in estate, in prestito in Germania, all’Eintracht Francoforte.Ora il ritorno in Italia, a Roma, nella Lazio.IL COMUNICATO - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società S.S. Lazio S.p.A. per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini.L’accordo prevede la facoltà da parte della Lazio di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore; il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 15 milioni, pagabili in cinque esercizi.