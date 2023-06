DaIl campionato si è concluso da poco, ma è già tempo di cominciare a pensare alla prossima stagione. Da vivere insieme, tutti insieme, perché solo così possiamo essere più forti.Stronger, Together.Mercoledì 7 giugno 2023 parte la vendita degli abbonamenti 2023/2024, per le 19 gare della prossima Serie A da vivere nella nostra casa, l’Allianz Stadium!TANTE NOVITA’La prima: acquista entro il 2 luglio e risparmia! Qui potete trovare tutti i dettagli. E poi, ancora: ci sarà la possibilità di rateizzare l’importo, e si potrà scegliere fra due tipologie. E infine, come sempre, agevolazioni previste per famiglie (grazie alla speciale tariffa Under 16) e per i giovani (con la promo Under 28).Ma entriamo più nel dettaglio.DUE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTOCome anticipavamo, con la stagione 2023-24 vengono introdotte 2 tipologie di abbonamento, BASE e FULL, per garantire ancor più flessibilità.L’abbonamento FULL, a partire da 30 euro in media a partita, prevede la possibilità di indicare fino a 4 riserve, di effettuare il cambio nominativo per tutte le partite, dà diritto, in caso di rivendita, a una percentuale del 51% del prezzo cui il posto viene rivenduto, da utilizzare come credito, e poi ha tre vantaggi esclusivi: la prelazione sulle Coppe (con possibilità di cambio nominativo), il 50% di sconto sulla J1897 Membership e la possibilità, nei big match, di usufruire di una fase di vendita con prezzi dedicati per portare all’Allianz Stadium i propri amici bianconeri.E poi c’è l’abbonamento BASE: un prezzo medio di 27,8 euro a partita, possibilità di cambio nominativo per un massimo di 6 gare, possibilità di indicare al massimo 2 riserve e prelazione sui biglietti di Coppe Europee ma solo confermando il proprio nominativo.LE FASI DI VENDITAAcquista in anticipo e risparmia. Assicurandoti il tuo posto all’Allianz Stadium entro il 2 luglio potrai usufruire di una tariffa speciale.FASE 1 – Rinnova il tuo abbonamento.7-8 Giugno: tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2022-23, che non possono rinnovare il proprio posto, potranno sceglierne uno nuovo per primi, fra i migliori disponibili9-11 Giugno: sei un abbonato alla stagione 2022-23 e vuoi cercare un posto migliore o semplicemente vuoi cambiare settore? Accedi in questa fase per scegliere fra i migliori posti disponibili12-19 Giugno: in questa finestra temporale avrai la possibilità di confermare il tuo posto.Dal 20 giugno tutti i posti non confermati dagli abbonati 2023-24 saranno messi in venditaFase 2 – Vendita liberaDal 21 Giugno al 2 Luglio chiunque potrà assicurarsi un posto per la stagione 2023-24 al miglior prezzo.A partire dal 3 luglio i prezzi subiranno una variazione come indicato nel listino.ACQUISTA IN 3 RATEAcquistando il proprio abbonamento on-line, sarà possibile rateizzare su 3 mensilità il costo dell’abbonamento, senza interessi e senza costi aggiuntivi.JUVENTUS CARDPer poter acquistare un abbonamento devi essere in possesso di una Juventus Card attiva. Come fare è molto semplice: completa la registrazione a Juventus.com e acquista la tua Juventus Card dalla sezione “BIANCONERI” del sito. Entro 72 ore la tua card sarà attivata e potrai acquistare l’abbonamento usando il numero indicato nel tuo profilo MyJuve. Se hai bisogno di supporto puoi contattare il nostro Fan Service al numero (+39) 011.45.30.486.TARIFFE SPECIALITribuna Family (settore 116): per tutti gli Under 16 abbiamo riservato la tariffa speciale di 575€. Promozione riservata a tutti coloro che saranno minori di 16 anni al 30/06/2024 e vincolata all’acquisto contestuale di un abbonamento a prezzo Intero.Under 28: acquista il tuo abbonamento nei settori 117 o 221 ed approfitta della tariffa speciale Under 28 (a partire da 575€). Promozione riservata a tutti coloro che saranno minori di 28 anni al 30/06/2024.Gli abbonamenti a tariffa speciale seguiranno le regole dell’abbonamento Base.Abbonati nei settori 111-113-115-124-125-205-204-213-214-216-218-220-230Alcuni settori dello stadio non saranno più disponibili in abbonamento. Gli abbonati dei settori coinvolti avranno la possibilità di scegliere in anticipo il miglior posto fra quelli disponibili, nei giorni 7 e 8 giugno. Riceveranno inoltre una e-mail con tutti i dettagli e i settori consigliati.UNO STADIO PER TUTTIAnche per questa stagione è previsto l’accesso ad una tariffa speciale per le persone diversamente abili. Contatta il nostro fan service al numero (+39) 011.45.30.486 per tutti i dettagli.Gli abbonati nel 2022-23 riceveranno una comunicazione via e-mail con tutte le informazioni per potersi registrare al portale ed accedere al sito di vendita dedicato.ABBONAMENTI PREMIUMVuoi vivere una stagione nei posti di prestigio dell’Allianz Stadium? A partire da 2800€ + iva potrai entrare a far parte dello Juventus Premium Club.Per maggiori informazioni scrivi a: juventuspremiumclub@juventus.comVUOI RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI O SUPPORTO?Non esitare a CONTATTARCI per avere maggiori informazioni o se avessi bisogno di supporto.SEI ISCRITTO AD UN OFFICIAL FAN CLUB?Rivolgiti al tuo Presidente e scopri come rinnovare o acquistare il tuo abbonamento per la stagione 2023-24DOVE ACQUISTAREOn-line: il metodo più veloce ed immediato. Per accedere alla vendita è necessario avere una Juventus Card in corso di validità. E’ possibile pagare con carta di credito VISA/Mastercard e con pagamento on-line in 3 rate.Allianz Stadium: dal 12 giugno al 2 luglio sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento e comprare la Juventus Card presso la Cassa B, nei pressi del Gate B. L’acquisto può avvenire con pagamento con carta di credito/debito o bancomat.