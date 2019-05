Intervento di settoplastica per @MarioMandzukic9, operato oggi in Croazia pic.twitter.com/N13zoxMmtD — JuventusFC (@juventusfc) 22 maggio 2019

Ancheè stato operato al naso. Lo comunica la Juve: l'attaccante croato è stato sottoposto oggi in Croazia ad intervento di settoplastica.- Ieri era stato il turno di João Cancelo, operato per ridurre la frattura subita in Juve-Atalanta. Oggi è toccato a Mandzukic, per cui è stato necessario il riallineamento del setto nasale. Non sono stati comunicati eventuali tempi di recupero, ma anche il centravanti potrebbe saltare l'ultimo match di campionato, domenica contro la Sampdoria.