Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha emanato il report dell'allenamento in vista del derby contro il Torino, comunicando le condizioni di Merih Demiral: "Superata la Dinamo Kiev con un secco 3-0 e una prova convincente, la Juventus si concentra sulla prossima sfida: il Derby della Mole, in programma sabato, alle 18:00, all'Allianz Stadium.



Poche ore dopo il successo sugli ucraini i bianconeri si sono ritrovati al JTC per iniziare la preparazione della stracittadina. Questa mattina la squadra si è divisa in due gruppi: i giocatori impegnati contro la Dinamo si sono limitati ad un allenamento di scarico, mentre gli altri si sono dedicati a esercizi di tecnica, possesso palla e a una partitella.



In seguito al problema muscolare accusato nel match di ieri sera, Merih Demiral oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni.



Domani è già vigilia di partita e gli uomini di Pirlo saranno nuovamente in campo nel pomeriggio per proseguire nella preparazione della gara contro il Toro.