Dal sito ufficiale della Juve:Facendo seguito al comunicato stampa del 28 dicembre 2021,(“Juventus” o la “Società”) comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, acquisite le valutazioni del “Comitato per le nomine e la remunerazione” della Società e con l’approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato di cooptare, in sostituzione del consigliere non esecutivo e indipendente Laura Zanetti, dimessasi in data 28 dicembre 2021, Suzannequale consigliere non esecutivo.