La Juventus ha vinto all'Olimpico contro la Roma, ma ha perso Cuadrado e De Ligt per la Supercoppa. Contro l'Inter, infatti, i due bianconeri saranno squalificati: il primo era diffidato e ha rimediato un giallo, il secondo invece è stato espulso durante il match contro i giallorossi. Verosimilmente out anche Chiesa, per infortunio.