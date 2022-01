. Dopo il caso in Supercoppa ( QUI ), ecco la decisione ufficiale del Giudice Sportivo: "Ammenda di diecimila euro a Leonardo Bonucci (Juventus) per essersi, al 121′, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale".MULTA INTER - "Ammenda di cinquemila euro alla società Inter per aver omesso di impedire l’ingresso nel recinto di gioco di un dirigente non inserito in distinta, che sostava nelle vicinanze della panchina avversaria. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale".