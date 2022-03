Ora è ufficiale, Federico Bernardeschi salterà la gara di sabato contro la Sampdoria. Nessun infortunio, in questo caso, ma un turno di squalifica da scontare, come confermato dal verdetto del Giudice Sportivo nella consueta seduta del martedì, a seguito della 28^ giornata di Serie A. L'esterno offensivo della Juve, diffidato, era stato ammonito durante la sfida contro lo Spezia di domenica sera, che aveva sancito il suo rientro in campo dopo i problemi fisici. Ora un altro turno di "riposo", che oltre a lui tocca anche altri undici giocatori del massimo campionato.