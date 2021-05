È questo che emerge dal comunicato emanato dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, in merito alle decisioni prese sulle partite della 34ª giornata del campionato di Serie A. Nessuna multa per il dirigente bianconero dunque, che aveva protestato al termine del primo tempo con l’arbitro Chiffi nella vittoria contro l’Udinese, abbandonando il proprio posto in tribuna per lamentarsi con il direttore di gara per il mancato recupero.