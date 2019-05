Oltre settecento persone hanno assistito a Suzhou, in Cina, all’inaugurazione della Juventus Academy locale. Hanno partecipato all’inaugurazione due Leggende juventine, il Brand Ambassador David Trezeguet e Fabrizio Ravanelli: insieme a loro (e a Jay) molti ragazzi hanno avuto modo di entusiasmarsi, durante una serata completamente bianconera alla E-Sports Arena di Suzhou e, prima, con una divertente sessione incontri e autografi, cui hanno preso parte oltre 100 giovani tifosi.



Continua quindi a rafforzarsi il legame della Juve con la Cina, un paese strategico per lo sviluppo internazionale del Club, che proprio qui disputerà quest’estate una delle partite della ICC 2019, contro l’Inter. Infatti, quella di Suzhou è la sesta Academy cinese, dopo quelle di Shanghai, Zhuhai, Nanjing, Tianjin e Meishan, che fanno divertire un totale di 700 ragazzi. Il numero totale delle strutture bianconere nel mondo sale così a 57, di cui 18 in Asia.



E' il report apparso sul sito ufficiale della Juventus, che apre ufficialmente alla nuova partnership.