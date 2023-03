Dal sito dellaDopo i due giorni di riposo concessi in seguito alla vittoria sull'Inter firmata Filip Kostić, Juventus di nuovo al lavoro al JTC per inaugurare questa settimana di allenamenti.A integrare il gruppo, ovviamente privo dei convocati con le rispettive Nazionali (la lista dei giocatori convocati e degli impegni), anche alcuni ragazzi dell'Under 19.Seduta pomeridiana aperta e chiusa dal lavoro atletico, con in mezzo esercitazioni tecniche focalizzate alla gestione del possesso palla. Areksi è allenato parzialmente con la squadra.Domani appuntamento fissato al mattino.