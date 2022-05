Weston McKennie ha svolto l'allenamento interamente in gruppo. Questa è la notizia che emerge dal lavoro di oggi alla Continassa.



IL COMUNICATO - "Si avvicina l’ultima sfida della stagione per i bianconeri e questa mattina, infatti, la Juve è scesa in campo per proseguire la preparazione in vista di questo appuntamento.



Il nostro campionato si chiuderà al Franchi contro la Fiorentina con il match, in programma sabato 21 maggio alle 20:45, che sarà diretto da Chiffi, assistito da Carbone e Longo, quarto ufficiale Giua, VAR Guida, AVAR Massimi.



La sessione di lavoro odierna ha previsto una prima parte dedicata ai torelli, prima di proseguire con esercitazioni focalizzate sul possesso palla per poi chiudere con una partitella finale.



Weston McKennie ha svolto l'intero allenamento con il gruppo.



Domani appuntamento al mattino per l’allenamento della vigilia. Non è prevista la consueta conferenza stampa di Mister Allegri, ma un’intervista in esclusiva ai microfoni di Juventus TV".