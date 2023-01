Westonè un giocatore del Leeds: arriva il comunicato ufficiale del club inglese."Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Leeds United Football Club per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Weston McKennie a fronte di un corrispettivo di € 1,25 milioni, oltre a premi fino ad un massimo di € 0,25 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Leeds di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore; il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 34,5 milioni, pagabili in cinque esercizi, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 4,5 milioni, al raggiungimento di ulteriori obiettivi. I summenzionati importi della cessione sono comprensivi del contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA".Dal sito ufficiale del Leeds: "Il Leeds United è lieto di annunciare l'ingaggio di Weston McKennie in prestito fino al termine della stagione 2022/23, previa concessione del permesso di lavoro. Il centrocampista ventiquattrenne si unisce ai bianchi dalla Juventus, squadra di Serie A, in vista di un accordo definitivo a fine stagione. Internazionale statunitense, con 41 presenze all'attivo, McKennie ha giocato al fianco dei due giocatori del Leeds Tyler Adams e Brenden Aaronson alla Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, aiutando il suo Paese a raggiungere gli ultimi 16 anni. Dopo aver fatto la trafila delle giovanili con l'FC Dallas, squadra della Major League Soccer, McKennie ha attirato l'attenzione dell'FC Schalke 04 ed è stato acquistato dalla squadra della Bundesliga nell'estate del 2016. In totale ha collezionato 91 presenze con la squadra tedesca, prima di essere ingaggiato dalla Juventus in prestito per la stagione 2020/21, al termine della quale l'accordo è diventato permanente. Durante la sua permanenza all'Allianz Stadium, McKennie ha vinto i suoi primi premi di club, aiutando la Vecchia Signora a vincere la Supercoppa Italiana nel 2020 e la Coppa Italia nel 2021. Lascia Torino dopo aver giocato 96 volte, durante le quali ha segnato 13 gol e fornito cinque assist in tutte le competizioni. Diventa il terzo acquisto del Leeds nella finestra di trasferimenti di gennaio, dopo gli arrivi di Geroginio Rutter e Max Wober. McKennie ha ricevuto la maglia numero 28 e potrebbe debuttare domenica in Premier League contro il Nottingham Forest al City Ground".