Il report ufficiale dell'allenamento odierno, condiviso dallaBianconeri al lavoro questo pomeriggio allo Juventus Training Center. Per gli uomini di Massimiliano Allegri è iniziata la settimana di preparazione alla sfida del “Diego Armando Maradona” con il Napoli (fischio d’inizio ore 18:00).Seduta con esercitazioni di reparto per i difensori, possesso palla e parte finale atletica per il gruppo -– e seduta mattutina in programma domani, mercoledì 8 settembre.