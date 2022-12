L’ex centrocampista, pilastro della Juventus per gli anni in bianconero, ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato a trentacinque anni. Sui social ha detto: “Calcio, ti ho amato così tanto. Calcio, mi hai dato tanto, ma è arrivato il momento di dire basta. Ho realizzato i miei sogni da bambino, i miei sogni da uomo. E’ con la gola stretta ma con orgoglio che oggi volto pagina. GRAZIE”.Tra i più forti della sua generazione, è cresciuto in Francia, approdando poi al Psg. Poi tre anni alla Juventus - 3 Scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana - e, infine, la scelta di rallentare un po' dopo la pandemia per stare con la famiglia, approdando all’Inter Miami in MLS. Un palmares lunghissimo, tra cui un titolo di Campione del Mondo con la Francia nel 2018.