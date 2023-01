Adesso è ufficiale. Marleyè un nuovo giocatore del Digione. L'esterno era stato avvicinato al Benevento e in giornata anche al Bari. Alla fine, è arrivata la notizia del suo trasferimento, ma non in un altro campionato italiano.Marley Aké si trasferisce in prestito al Digione fino al 30 giugno 2023 Buona fortuna!