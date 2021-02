E' ufficiale. La Juve e il Torino hanno chiuso l'accordo per l'arrivo di Mandragora in granata: il centrocampista napoletano arriva al Toro in prestito con diritto di riscatto. Il prestito è di 18 mesi e il contratto è depositato in Lega. Si attendono i comunicati con le cifre ufficiali dell'operazione, intanto il giocatore - che la Juve aveva ripreso quest'estate salvo poi cederlo nuovamente in prestito all'Udinese - è pronto per la nuova chance in Serie A. C'erano stati dei problemi sui bonus, ma tutto è stato risolto questa mattina. Insieme a Sanabria, sono i due acquisti del Toro, che mira alla salvezza e torna a fare affari con la Juventus.