Dal sito ufficiale della Juventus:



"Prosegue, a meno 3 dalla Finale di Coppa Italia, la preparazione dei bianconeri, che oggi hanno lavorato ancora in mattinata, proseguendo il lavoro in funzione della sfida all’Inter di mercoledì sera all’Olimpico.



Oggi, nel dettaglio, la squadra si è concentrata sulla fase del possesso, lavorando su esercitazioni nei tre settori del campo. Poi il gruppo si è allenato sulla costruzione dalla difesa, sulla gestione della palla e infine sulla manovra avanzata, a centrocampo e in attacco.



Manuel Locatelli ha svolto allenamento in gruppo.



Domani allenamento ancora al mattino".