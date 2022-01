1









Manuel Locatelli e Davide Calabria terminano in anticipo l'avventura in Nazionale. Il terzino del Milan e il centrocampista della Juventus non parteciperanno all'ultimo allenamento della Nazionale che oggi, a Coverciano, chiuderà lo stage di tre giorni. I due hanno lasciato questa mattina il ritiro azzurro per motivi personali. Dopo l'allenamento odierno il gruppo si scioglierà.