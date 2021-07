Chiudiamo la settimana in compagnia di due Campioni d'Europa che tolta la maglia azzurra sono tornati a indossare quella del @SassuoloUS: @locamanuel73 e Giacomo #Raspadori ⚽ #MapeiSport pic.twitter.com/fNGbaddjT6 — MapeiSport (@MapeiSport) July 30, 2021

. E' il tweet di Mapei Sport, che posta il video dell'allenamento dei due azzurri. Al lavoro con tre giorni di anticipo il grande obiettivo di mercato della Juventus. Trattativa in corso per il suo futuro, con obiettivo la chiusura il prima possibile: una deadline era stata post per il 2 agosto, giorno del ritorno previsto agli allenamenti per i Campioni d'Europa. Locatelli, invece, ha ripreso in anticipo. In testa ha la Juventus, che intanto continua a trattare ( QUI I DETTAGLI ).