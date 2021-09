Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report sulle condizioni diche questa mattina si sono sottoposti ad esami strumentali per approfondire gli infortuni accusati durante la sfida di ieri contro la Sampdoria. Per lo spagnolo si tratta di una lesione di lieve entità al bicipite femorale della coscia destra, mentre per Dybala si tratta di un'elongazione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra, quindi più lieve. ​ (QUI le indiscrezioni) Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato:Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.Domani, vigilia di Champions League, la squadra si allenerà al pomeriggio al Training Center. Alle 19, come sempre in diretta su Juventus Tv, la conferenza stampa dei bianconeri".