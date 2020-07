La Juventus, tramite un comunicato ufficiale, ha reso note le condizioni di Paulo Dybala e di Danilo: "​Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi".



CHAMPIONS A RISCHIO - Per Danilo non c'è alcun dubbio, diversa la situazione della Joya. La Juventus sarà impegnata il 7 agosto nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione, e per quella data la presenza di Dybala è a rischio. Altra tegola per la Juventus, che dovrà fare a meno anche di Douglas Costa, ai box per infortunio.