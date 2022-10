C'era attesa per capire i risultati degli esami diuscito nel match contro ilall'intervallo per un problema muscolare. Il terzino ha riportato una lesione alla coscia destra e sarà rivalutato tra dieci giorni."Gli approfondimenti diagnostici a cui è stato sottoposto Mattia De Sciglio questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziatoTra 10 giorni sarà sottoposto ad un nuovo controllo per definire con esattezza la prognosi."