Dal sito Juventus.com

"Dopo i tre giorni di pausa concessi da Mister Andrea Pirlo in seguito all'intenso periodo che ha visto la Juventus in campo sette volte in ventidue giorni, i bianconeri, privi dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali (ieri in gol Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, oggi tocca a McKennie), si sono ritrovati questo pomeriggio al JTC per una seduta focalizzata sulle esercitazioni tecniche e tattiche.



Aggiornamenti sulle condizioni dei bianconeri: Chiesa prosegue i trattamenti fisioterapici a seguito dell’affaticamento muscolare alla coscia destra accusato prima dell’ultimo match contro la Lazio, Chiellini, che alla vigilia del match contro i biancocelesti ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, prosegue le terapie. Continua la riabilitazione Aaron Ramsey. Si sono allenati parzialmente in gruppo Alex Sandro e de Ligt, mentre Paulo Dybala ha svolto un allenamento differenziato in campo.



Domani allenamento in programma al mattino."