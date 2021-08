Infortunio per Adrien. Come raccontato dal sito ufficiale della Juventus, il francese è stato sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato una lesione al muscolo retto femorale. Indefinibili, al momento, le tempistiche per il recupero. Tra meno di due settimane si saprà di più sull'entità del problema."Rabiot, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero".