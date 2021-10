Si tratta di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il responso per Mattiaè questo: 10 giorni di riposo, poi saranno nuovamente valutate le sue condizioni. Si va verso un rientro dopo la sosta di novembre, ma tutto dipenderà da come risponderà ai primi trattamenti del caso. Comunque, uno stop importante per Allegri. Che aveva fatto molto affidamento sul terzino italiano."Mattia De Sciglio questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Tra circa 10 giorni verrà nuovamente rivalutato", si legge sul comunicato ufficiale della Juventus. Questa mattina De Sciglio ha svolto le visite mediche di rito presso il JMedical.