La Juve ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell'allenamento odierno, il primo dopo la partita vinta ieri 2-0 col Bologna. Novità anche per Mattia De Sciglio: per il difensore lesione del bicipite femorale della coscia sinistra.





IL REPORT - "E’ ripartita nel migliore dei modi la stagione della Juve in campionato. A Bologna, i bianconeri hanno ripreso il cammino in Serie A come l’avevano lasciato, con una vittoria. La squadra, dopo essere rientrata a Torino in nottata, si è ritrovata questa mattina al JTC Continassa. Nel mirino c’è infatti la sfida di venerdì sera, quando all’Allianz Stadium arriverà il Lecce. Lavoro di recupero per chi ha giocato al Dall’Ara e esercitazione tecnica con partita per il resto del gruppo. Domani, mercoledì 24 giugno, continuerà la preparazione con una seduta mattutina".

SU DE SCIGLIO - "Mattia De Sciglio, a seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato nel corso della partita di Bologna, oggi è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il prossimo controllo è previsto tra circa 10 giorni".